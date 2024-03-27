Yavru kedileri ceketiyle kurtarmaya çalıştı

İstanbul Fatih'te meydana gelden olayda, tek katlı ofisinde telefonuyla ilgilenen Aydın Yokmaç bu sırada kedi sesleri duydu. Sesin tavandan geldiğini fark eden Yokmaç, tavandaki lambanın boşluğundan yavru kedilerin düştüğünü gördü. Yerinden kalkıp ceketiyle tavandan düşen kedileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yavru kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Tavan boşluğunda doğum yaptığı anlaşılan anne kedi ve yavru kediler Aydın Yokmaç tarafından sahiplenildi.
"CEKETİMLE YAKALAMAYA ÇALIŞTIM"
Aydın Yokmaç, "Olay çok ani gelişti. Kedi sesleri gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığım led lambasını aşağı doğru indiğini gördüm. Kedileri görünce o heyecanla ceketimle onları tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Kedilerin öldüğünü düşünüp çok üzüldüm. Daha sonra arkadaşlarımdan yardım isteyip onları koruma altına aldık. 4-5 saat uğraştıktan sonra anneleriyle kavuşturduk. Çok ani olunca onları tutamadım diye çok üzüldüm" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.