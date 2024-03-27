- Gündem

Yavru kedileri ceketiyle kurtarmaya çalıştı

İstanbul''da soğuk havadan sığındığı ofisin tavanında doğum yapan kedi, yavrularıyla birlikte aşağı düştü. Ofiste çalışan Aydın Yokmaç, tavandan düşen kedileri ceketiyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık durumları iyi olan kediler Yokmaç'ın ofisinde bakılıyor.

Yavru kedileri ceketiyle kurtarmaya çalıştı
Yavru kedileri ceketiyle kurtarmaya çalıştı
+5
Video için play'e tıklayın

İstanbul Fatih'te meydana gelden olayda, tek katlı ofisinde telefonuyla ilgilenen Aydın Yokmaç bu sırada kedi sesleri duydu. Sesin tavandan geldiğini fark eden Yokmaç, tavandaki lambanın boşluğundan yavru kedilerin düştüğünü gördü. Yerinden kalkıp ceketiyle tavandan düşen kedileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yavru kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Tavan boşluğunda doğum yaptığı anlaşılan anne kedi ve yavru kediler Aydın Yokmaç tarafından sahiplenildi.

"CEKETİMLE YAKALAMAYA ÇALIŞTIM"

Aydın Yokmaç, "Olay çok ani gelişti. Kedi sesleri gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığım led lambasını aşağı doğru indiğini gördüm. Kedileri görünce o heyecanla ceketimle onları tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Kedilerin öldüğünü düşünüp çok üzüldüm. Daha sonra arkadaşlarımdan yardım isteyip onları koruma altına aldık. 4-5 saat uğraştıktan sonra anneleriyle kavuşturduk. Çok ani olunca onları tutamadım diye çok üzüldüm" dedi.

# istanbul, ofis, Yavru Kedi, soğuk hava, kediler, Barınmak, Ceket, daha, sonra, olduğu, fatih, Sağlık, Aydın, eden

27 Mar 2024 - 10:06 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL