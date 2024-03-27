Öztunç: "Kirada olanlara kira yardımı yapacağım"

Memleket Partisi Beşiktaş Belediye Başkan adayı Av. Özgün Öztunç, Beşiktaş’a dair projelerini anlattı. Öztunç, gençler için kütüphanelerin yaygınlaştırılması gerektiğini ve bu kütüphanelerde ücretsiz internet sağlayacaklarını belirtti. Öte yandan Öztunç, çalışan anneler için ücretsiz kreş hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş’taki kültür ve sanat projelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Öztunç, Beşiktaş'ın kendine ait markalaşmış bir festivali olmadığını, markalaşmış bir festival yaratılması gerektiğini ifade etti. Açık ihale hususuna dikkat çeken Öztunç, “Başından sonuna kadar tüm imarla ilgili süreçleri, ruhsatları ve süreç akışının nasıl olacağını doğrudan internet ortamında vatandaşların bilgilendirmelerine sunacağım” diye konuştu.

“GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI GETİRECEĞİM”

Beşiktaş’ta kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili konuşan Öztunç, “Beşiktaş'a yapılacak en büyük kötülüğün rantsal imarlara yol açacak olan emsal artışlar olduğunu düşünüyorum. Ben kesinlikle emsal artışlara sebebiyet vermeden, mevcut olan nüfusu korumak suretiyle konutları dönüştürecek şekilde projeler geliştirdim. Aslında bilinen bir modeli Beşiktaş özeline getireceğim. O sistemde şu: Beşiktaş'ın iştirakleri üzerinden gayrimenkul yatırım ortaklığı kuracağım. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonları getireceğim. Malikler ile belediye iş birliği modeli yaratmak suretiyle belediyenin kurmuş olduğu şirket vasıtasıyla mevcut olan maliklerin evlerini yapacağım. Sabit getiriyi de yapacağım. Uzun dönem vadeden borçlanılmasını belediye taahhüt altına almış olacak. Böylelikle mevcut olan kat maliklerini müteahhitlere teslim etmeyeceğim. Garantisini ben vermiş olacağım" ifadelerini kullandı.

“KİRADA OLANLARA KİRA YARDIMLARI YAPACAĞIM”

İhtiyaç sahibi olanlara kira yardımı yapacaklarını belirten Öztunç, “Beşiktaş Belediyesi'nde 2023 yılına kadar elzem olmasına rağmen kadın konuk evi ve çocuk konuk evi yoktu. Şu anda da yaptıkları konuk evlerinin mevzuata uygun bir konukevi olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ta 3 binden fazla ihtiyaç sahibi aile var. Sadece emekli maaşıyla, dul yetim maaşıyla geçinen insanların doğal gaz, elektrik ve su faturalarının kesinlikle ödeyeceğim. Kirada olanlara da kira yardımları yapacağım” dedi.

“KÜTÜPHANELERİN YAYGINLAŞTIRILMASI LAZIM”

Gençlere yönelik projeleriyle ilgili de Öztunç, “Bizim önceliklerimiz Beşiktaş ilçesinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin öncelikle barınma, yurt ihtiyaçlarını sağlamak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak. İkincisi ise gençlerimize şu anda iki tane kütüphane açtık diyorlar. Ben gittim kütüphaneleri ziyaret ettim. Kütüphanelerdeki çalışma koşullarının yeterli olmadığını düşünüyorum. Kütüphanelerin yaygınlaştırılması lazım. Gençlere ücretsiz internet sağlayacaksın, çalışma imkanı sağlarken kafesini sağlayacaksın, çayını sağlayacaksın, kahvesini sağlayacaksın, çorbasını sağlayacaksın ki gençler gelsin burada çalışma ortamı bulabilsin. Ben gençlere bunları vaat ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜCRETSİZ KREŞ HİZMETİ SAĞLAYACAĞIZ”

Annelerin en büyük probleminin kreş bulamamak olduğunu aktaran Öztunç, “Genç annenin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Kreş bulamamak. Yani Beşiktaş'ın sorunlarından biri de çalışan annelere sağlanacak olan kreşler. Ücretsiz kreş hizmeti sağlayacağız. Ücretsiz kreş hizmeti sağlamanın o kadar büyük maliyeti yok. Ben genç annelerimize ve ileride anne olacaklara çalışırken çocuklarını emanet edebilecekleri yerler ve imkanlar sağlayacağımı taahhüt ediyorum” dedi.

“KAYNAĞINA İNMEDİKÇE SOKAK HAYVANLARININ SORUNLARINI ÇÖZEMEZSİNİZ”

Sokak hayvanları ile ilgili projeleri hakkında Öztunç, “Kaynağına inmedikçe sokak hayvanlarının sorunlarını çözemezsiniz. Sokak hayvanlarının asıl geliş yeri köylerimizdir. Neden köylerden geliyor sokak hayvanları? Köylerdeki insanlarımız, çobanlarımız ve de köydeki hayvan sahipleri köpeklerin kısırlaştırılmasını istemiyor. Kısırlaştırılmadıklarından dolayı köpek belli bir yaşa geldikten sonra köpekleri ilçelere bırakıyor. Şimdi siz bir barınak kurdunuz. Barınakla ilgili ne oldu? 100 tane köpeğe baktınız. Göreceksiniz, hemen 50 köpek daha gelecek. Daha sonra 100 köpek daha gelecek. Sizin bunun altından kalkabilecek olanağınız yoktur. O zaman ne yapılması lazım? Yerel yönetimlerle ilgili daha çerçeveli bir iş modeli yaratmamız lazım. İlk önce köylerdeki sorunları çözeceksin. İlçeler kendi içinde sorunlarını çözecek. Ancak bu şekilde sorunları çözebilirsiniz.” diye konuştu.

“YEŞİL ALANLARI KORUMAK ZORUNDASINIZ”

Yeşil alanları korumanın önemine dikkat çeken Özgün Öztunç, “2018 yılında Beşiktaş'taki yeşil alan kişi başı 8 metrekareymiş. Beşiktaş Belediyesi 2022 Raporunu yayınladılar. Rapora göre bu rakam 5 metrekareye düşmüş durumda. Bu ne demektir? Beşiktaş çölleşiyor demektir. Siz yeşil alanlarınızı ranta açıyorsunuz demektir. Yeşil alanları korumak zorundasınız. Yeşil alanları nasıl korursunuz? Nokta atışlı mevzi imar planlarına izin vermeyerek korursunuz. İmar planlarının tadilatına izin vermezsiniz. İş yerleriyle ilgili artışlarda kısıtlamaya giderek korursunuz. Kentsel sit alanlarınızı korursunuz. Ama Beşiktaş'ta yapılan her türlü eylem bunların şu anda tam tersi durumda. İnsanlar Beşiktaş'tan mutsuz olduklarından dolayı resmen kaçıyorlar. Son 5 yılda Beşiktaş’ın nüfusu ciddi oranda azaldı.” dedi.

“AKILLI OTOPARKLAR YAPMAMIZ LAZIM”

Akıllı otopark sistemi getireceklerini ifade eden Öztunç, “Otoparkları çoğaltmamız lazım, akıllı otoparklar yapmamız lazım. Daha az metrekarede daha çok aracın park edebileceği asansör sistemine entegre olacak şekilde akıllı otoparklar kurmamız lazım. Kaldırımların sorunlarını çözdükten sonra araçlarla ilgili akışı sağlandıktan sonra yayalaştırma politikaları getireceğim. Düzenlemeleri yaparak daha az aracın dışarıda olduğu, yayanın egemen olduğu bir mahalle kültürünü getirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ'IN KENDİSİNE AİT MARKALAŞMIŞ BİR FESTİVALİ YOK”

Beşiktaş’taki kültür ve sanat projelerine yönelik Öztunç, “Ben çoğulcu demokrasiye inanan bir insanım. Kent konseylerini arttıracağım. Kent konseylerini arttırırken 23 mahallede her birine ait kent konseylerinin altyapılarını sağlayacağım. Her birine ait kültür evleri olacak, sanat evleri olacak. Beşiktaş'ın kendisine ait markalaşmış bir festivali yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Festival gençleri çeker, o festivallerle turizm gelirlerini artırırsınız. O zaman benim ne yapmam lazım? Markalaşmış bir festival yaratmam lazım ki Beşiktaş'a daha çok turizm getireyim ve paydaşlarımızla bu turizm gelirini paylaşabileyim” dedi.

“BEŞİKTAŞ'TA AKILLI SERALAR YAPACAĞIM”

Beşiktaş’ta akıllı seralar inşa edeceklerini aktaran Öztunç, “Akıllı sera dediğiniz husus da şudur. Siz ürünlerinize ya da fidelerinizle belli bir zamanda belli bir ürünü vereceğinizi garanti etmeniz gerekir. Beşiktaş’ta otoparkların altı, depoların alt katları boştur. Bunlar değerlendirilmelidir. Gerek zaman, gerekse de alandan tasarruf sağlar hem de ürün garantisi mevcuttur. Ben Beşiktaş'ta akıllı seralar yapacağım. Böylelikle ne yaparsınız? İstihdamı arttırırsınız, burada bulunan esnaf lokantalarına destek olursunuz. Burada bulunan manavlara destek olursunuz. Çünkü onlara maliyetinden ürün verirsiniz. Hem istihdam yaratmış olursunuz hem de bu istihdam çerçevesinde de esnafınıza ve manavlarınıza destek olursunuz. Lokantalara, esnafa rekabet açısından değil, destekleyici açıdan yaklaşmış olursunuz.” diye konuştu.

“AÇIK İHALE HUSUSUNU ANA KAİDE YAPACAĞIM”

Açık ihale esasının zorunlu olduğunu belirten Öztunç, “Açık ihale esas olmak zorundadır. Açık ihale hususunu ana kaide yapacağım. Tüm ihale usullerini başından sonuna kadar kayıt altına aldırtacağım. Beşiktaş Belediye Başkanı’nı denetleyecek olan Teftiş Kurulu Başkanı Beşiktaş Belediye Başkanı'na bağlı olamaz. Teftiş Kurulu Başkanı meclise bağlı olmak zorundadır. Gelir gelmez bunu değiştireceğim. Teftiş Kurulu Başkanı meclise bağlı olacak. Başkana bağlı olmayacak. Yani başkanı denetleyecek olan kişinin başkana bağlı olmaması gerekmektedir. Başından sonuna kadar tüm imarla ilgili süreçleri, ruhsatları ve süreç akışının nasıl olacağını doğrudan internet ortamında vatandaşların bilgilendirmelerine sunacağım” dedi.

Mevcut Beşiktaş Belediye Başkan adayları ile ilgili konuşan Öztunç, Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediyesi Başkan adayı Serkan Toperle ilgili, “Çağdaş Türk kadınının yaşamış olduğu Beşiktaş'ta Cumhur ittifakı adayının bu şekilde gelip aday olması ve bu şekilde seçmenlerden oy istemesini ben doğru bulmuyorum. Zira şu anda Cumhur İttifakı'nda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılması tartışılıyor. Ben bunun seçmen kapsamında Beşiktaş özelinde karşılık bulacağına inanmıyorum” dedi. Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan adayı Nasuh Mahruki ile ilgili, “Kendisiyle ilgili sözlerine baktığınızda sloganlarına baktığınızda çok güzel sloganlar. Ama projelerine bakarsanız içini dolduramıyor zira nasıl yapacağını anlatmıyor. Nasıl bir iş modeliyle binaları inşa edeceğini anlatmıyor. Sadece sloganlarla güzel sözlerle bu işin olacağına inanmıyorum. Rıza Akpolat ile ilgili ise o kadar çok söyleyecek şey var ki Rıza Akpolat’ın ben CHP'nin göstermiş olduğu adaylar arasındaki en başarısız ilçe başkan adayı olduğunu düşünmekteyim” diye konuştu.