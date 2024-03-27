27 Mar 2024 - 09:54- Magazin

Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi!

Son dönemde kilo almasıyla gündemde olan Selena Gomez, son olarak sütyen giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımı hızla sosyal medyada tartışma yarattı ve birçok yoruma neden oldu. Bunun üzerine Gomez, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.