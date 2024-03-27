27 Mar 2024 - 09:54- Magazin G:

Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi!

Son dönemde kilo almasıyla gündemde olan Selena Gomez, son olarak sütyen giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımı hızla sosyal medyada tartışma yarattı ve birçok yoruma neden oldu. Bunun üzerine Gomez, paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi! mask
Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi!
Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi!
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Selena Gomez'in aldığı kiloları pek umursamadığı biliniyordu.  Son  olarak siyah sütyeniyle verdiği pozlarını paylaşmasıyla Gomez,  sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Selena Gomez son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşünce çareyi fotoğrafları silmekte buldu. Ancak Gomez, pozlarını silmesine rağmen hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı daha önce "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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27 Mar 2024 - 09:54 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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