Paylaştığı fotoğraf olay olunca sildi!

Selena Gomez'in aldığı kiloları pek umursamadığı biliniyordu. Son olarak siyah sütyeniyle verdiği pozlarını paylaşmasıyla Gomez, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Selena Gomez son görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşünce çareyi fotoğrafları silmekte buldu. Ancak Gomez, pozlarını silmesine rağmen hızla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ünlü şarkıcı daha önce "Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum. Bazen kendim olmanın sorun olmadığını unutuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.