"Diş çürükleri artacak"

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi İSÜ Dent’ten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Eylül Mercan Arslan, Ramazan ayında görülebilen diş sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Dt. Arslan, Ramazan’da artan diş sağlığı sorunlarının nedenlerine ve bu sorunları önleme yöntemlerine dikkat çekti.

Ramazan’da su tüketiminin azalmasının diş sorunlarını artırabileceğini söyleyen Dt. Arslan, "Tükürüğümüz ağız içerisinde yıkama yaparak antibakteriyel bir savunma sağlar. Ramazan ayında su tüketiminin azalmasına bağlı olarak tükürüğümüzün bu görevini yerine getirmesinde düşüş görünür. Bu durum diş çürükleri, diş eti problemleri ve ağız kokusu gibi istenmeyen sorunlar ortaya çıkarabilir. Ayrıca Ramazan ayında tatlı, kahve ve çay tüketimimizdeki artış, bu problemlerin yaşanmasını tetikleyebilir” diye konuştu.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİ AZALTILMALI

Dt. Arslan, Ramazan ayında diş sağlığı problemlerini nasıl önleyebileceğimizle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İftar ve sahur arasında su tüketimimizi olabildiğince artırmamız çok önemlidir. Çay ve kahve ise vücuttan su atılımını arttırır. Bu yüzden bu içeceklerin tüketimi olabildiğince azaltılmalı. İftar ve sahurdan sonra dişlerimizi fırçalamalı, dişlerin ara yüzeylerinde biriken gıda artıkları hem çürüğe hem de ağız kokusuna sebep olacağı için mutlaka diş ipi kullanarak uzaklaştırılmalı, ağız kuruluğuna sebep olmaması adına alkolsüz bir ağız gargarası kullanılmalı. Ağız kokusunun oluşmasında dilde biriken bakterilerin payı da fazla olduğu için mutlaka dilimizi de fırçalamalıyız.”

İFTAR SONRASINDA ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEYİN

İftarın ardından sakız çiğnenebileceğini dile getiren Dt. Arslan, “Oruçlu olduğumuz zaman dilimi içerisinde çiğneme fonksiyonlarının az olması, ağızdaki tükürük salgısının azalmasına neden olmaktadır. İftar ve sahur arasında şekersiz sakız çiğnemek, vücudumuzun daha fazla tükürük salgılamasına yardımcı olacağı için hem çürük oluşumuna karşı hem de ağız kokusuna karşı savaşır” dedi.

SİGARA DİŞ ETİ SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sigaranın da diş eti sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dt. Arslan, “Sigara hem diş eti sağlığına hem de genel sağlığa oldukça zarar veren bir maddedir. Ramazan’ı bir vesile olarak görüp sigarayı bırakmak, sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

DOKTOR KONTROLÜ İHMAL EDİLMEMELİ

Hekim kontrolünün önemine değinen Dt. Arslan, “Ramazan ayında diş hekimi kontrolünden geçilmesi, olası bir rahatsızlığın bu aylarda tetiklenmesinin önüne geçilmesini sağlar. Diş etlerindeki kanama diş eti rahatsızlığının ilk belirtilerindendir. Bu durumu fark ediyorsanız, mutlaka diş hekiminize görünmelisiniz” dedi.