Sır Gibi Sakladığı Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!

Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete, şu günlerde aşk haberleriyle magazin gündemini meşgul ediyor. Mete ve Ceyda Düvenci, yeni bir ilişkiye başladı.

Geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci'nin aşk hayatı dikkat çekiyor.

Düvenci yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Çiftin karşılıklı kalpleşmesi, hayranları arasında da olumlu yorumlara neden oldu. Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" şeklinde yorumlar yapıldı.