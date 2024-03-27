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Sır Gibi Sakladığı Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!

Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Bülent Şakrak'tan hızlıca boşandıktan sonra dikkatleri üzerine çekti ve son zamanlarda Güçlü Mete ile ilişkiye başladı. Düvenci'nin son sosyal medya paylaşımına sevgilisi Mete'den bir tepki geldi.

Sır Gibi Sakladığı Yeni Aşkı Ortaya Çıktı! mask
Sır Gibi Sakladığı Yeni Aşkı Ortaya Çıktı!
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Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete, şu günlerde aşk haberleriyle magazin gündemini meşgul ediyor. Mete ve Ceyda Düvenci, yeni  bir ilişkiye başladı.

Geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak  ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci'nin aşk hayatı dikkat çekiyor.

Düvenci yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı  her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Çiftin karşılıklı kalpleşmesi, hayranları arasında da olumlu yorumlara neden oldu. Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" şeklinde yorumlar yapıldı.

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27 Mar 2024 - 09:48 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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