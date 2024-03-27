- Asayiş

'Kız meselesi ölümlü bitti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), Kadem Can Çiçek'i (16) tabanca ile vurarak öldürdü.

'Kız meselesi ölümlü bitti mask
'Kız meselesi ölümlü bitti
'Kız meselesi ölümlü bitti
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Kocaeli Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek ile E.K.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu. E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, burada kurtarılamadı. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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27 Mar 2024 - 09:52 DHA Kocaeli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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