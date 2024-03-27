'Kız meselesi ölümlü bitti

Kocaeli Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek ile E.K.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu. E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, burada kurtarılamadı. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.