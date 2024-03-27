Ali'nin organları 3 hastaya can olacak

Samsun'da 21 Mart’ta motosikletiyle kaza yapan Ali Kara'nın, dün akşam tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin aile ile görüşüp organların bağışlanması konusunda onay alması üzerine, harekete geçildi. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörleri Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik tarafından Ali Kara'nın alınan karaciğeri Erzurum'a, böbrek ve korneaları ise Samsun'daki hastalar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

'ORGAN BEKLEYEN BİNLERCE HASTA VAR'

Ali Kara'nın ailesine sabır dileyen Dr. Çağatay Erman Öztürk, "Ailenin onayıyla karaciğer, böbrekleri ve kornealarını aldık. Diğer organlar kullanıma uygun bulunmadı. Hastanın ailesi yüce bir görev yaptı ve organlarını bağışladı. Karaciğer Erzurum'da nakil bekleyen hasta için gönderildi. Diğer organlar ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Aileye böyle bir durumda karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Organ bekleyen binlerce hastamız var. Nakil bekleyen hastalarımıza umut oldu" dedi.