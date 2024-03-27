Sarıyer’de motosikletinin tehlikeli yolculuğu

Sarıyer Çayırbaşı Tüneli’nde 24 Mart Pazar günü saat 22.00 sıralarında, bir motosiklet sürücüsünün tünel içinde akan trafiğe aldırmadan motosikletinin tek teker üstüne kaldırarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosikletini tek teker üstüne kaldırmakla yetinmeyip kendisinin de ayağa kalkarak tek ayak üstünde durduğu da görülüyor. Akan trafiğe aldırmadan tehlikeli şekilde bir süre ilerleyen motosiklet sürücüsü, daha sonra gözden kayboluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.