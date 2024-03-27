Mobil sağlık uygulaması kullananlar dikkat!

Mobil sağlık uygulamaları kullanırken, sahip olduğunuz en hassas verilerden bazılarını paylaşıyor olabilirsiniz. GDPR, tıbbi bilgileri "özel kategori" verileri olarak sınıflandırır, yani ifşa edilmesi halinde "bireyin temel hak ve özgürlükleri için önemli riskler yaratabilir". Bu nedenle düzenleyiciler, kuruluşların bu veriler için ekstra koruma sağlamasını zorunlu kılıyor. Ne yazık ki tüm uygulama geliştiricileri kullanıcılarının çıkarlarını detaylıca düşünmüyor veya onları nasıl koruyacaklarını her zaman bilmiyor. Veri koruma önlemlerini göz ardı edebilirler ya da kişisel bilgilerinizin ne kadarını üçüncü taraflarla paylaştıklarını her zaman açıkça belirtmeyebilirler. Bunu akılda tutarak, bu uygulamaları kullanmanın temel gizlilik ve güvenlik risklerine ve nasıl güvende kalabileceğinize bir göz atalım.

En önemli sağlık uygulaması gizlilik ve güvenlik riskleri neler?

Mobil sağlık uygulamalarını kullanmanın temel riskleri yetersiz veri güvenliği, aşırı veri paylaşımı ve kötü veya kasıtlı olarak kaçamak ifade edilmiş gizlilik politikaları olarak üç ana başlık altında toplanıyor.

Gizliliğinizi korumak için şu adımları atın

-Uygulamayı indirmeden önce araştırma yapın. Diğer kullanıcıların ne dediğini ve güvenilir yorumculardan gelen herhangi bir uyarı olup olmadığını inceleyin.

-Bu uygulamalar aracılığıyla paylaştıklarınızı sınırlandırın ve söylediğiniz her şeyin paylaşılabileceğini varsayın.

-Uygulamayı sosyal medya hesaplarınıza bağlamayın veya oturum açmak için bunları kullanmayın. Bu, diğer şirketlerle hangi verilerin paylaşılabileceğini sınırlayacaktır.

-Uygulamalara cihazınızın kamerasına, konumuna vb. erişim izni vermeyin.

-Telefonunuzun gizlilik ayarlarında reklam takibini sınırlayın.

-Sunulan yerlerde her zaman MFA kullanın ve güçlü, benzersiz parolalar oluşturun.

-Uygulamayı en son ve güvenli sürümde tutun.

