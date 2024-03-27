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Hatay'da organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonu ile göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini ve 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Hatay'da organize suç örgütü çökertildi mask
Hatay'da organize suç örgütü çökertildi
Hatay'da organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

'ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Yerlikaya, "Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" dedi.

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27 Mar 2024 - 09:19 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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