Hatay'da organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.
'ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'
Yerlikaya, "Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 2 adet araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.