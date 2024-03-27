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Diyarbakır’da sis etkili oldu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır’da sis etkili oldu mask
Diyarbakır’da sis etkili oldu
Diyarbakır’da sis etkili oldu
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Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.

# Diyarbakır, sis, Hayatı

27 Mar 2024 - 08:34 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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