Diyarbakır’da sis etkili oldu

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Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.