Ramazanda sağlıklı beslenme önerileri

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ayça Sena Yılmaz, iftar ve sahurda beslenmeye dikkat etmenin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan ayında yaşanan sindirim sorunlarının genellikle iftar ve sahurda ağır yemekler tüketmek, hızlı yeme alışkanlığı, yetersiz sıvı alımı ve dengesiz beslenme gibi faktörlerden kaynaklandığını aktaran Yılmaz, oruç tutanların ramazanda aşırıya kaçmadan, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelerinin, hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları açısından önemli olduğunu vurguladı.

İftarda ideal besin seçimlerine yönelik örnek veren Yılmaz, "Yeterli ve dengeli protein almak, lifli (posalı) gıdalar tüketmek ve abur cubur yerine kompleks karbonhidratları tercih etmek, oruç süresince tok kalmaya ve enerji seviyesinin dengelenmesine yardımcı olabilir. İftara çorba ile başlayabilirsiniz. Çorba tükettikten 30 dakika sonra dengeli bir ana yemek tüketmek önemlidir. Protein kaynakları (et, tavuk, balık), sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, iftar sonrası ara öğün olarak kuruyemiş, taze meyveler, yoğurt gibi besinlerin tercih edilebileceğini, yeterli miktarda su içmenin önemli olduğunu belirtti.

- "Kahve ve çay yerine su tercih edilmeli"

Yılmaz, ramazan ayında oruç tutan bazı kişilerde kabızlık sorununun yaşanabildiğine değinerek, bu durumun, gün boyunca yeterli sıvı alımı ve posalı gıdaların tüketiminde azalma ile dengesiz beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabildiğini ifade etti.

Suyun, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını desteklediğine işaret eden Yılmaz, ramazan döneminde kahve, çay gibi kafein içeren içecekler yerine su tercih edilmesinin önemini anlattı.

İftar menülerinde lif kaynağı olan nohut, fasulye gibi kuru baklagillere yer verilebileceğini ifade eden Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kırmızı et fazla tüketilmemeli. Lifli, posalı gıdalar, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. İftarda, sahurda ve ara öğünlerde sebzeler, meyveler, tam tahıllar gibi posalı gıdaların tüketilmesi kabızlık riskini azaltabilir. İftar ve sahurda, probiyotik kaynağı yoğurt ve kefir tüketmek kabızlığa iyi gelebilir. İftar yemeklerinizde mutlaka lif kaynağı olan salataya yer verilmeli. İftar ve sahurda yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek önemli. Aşırı yağlı, aşırı baharatlı ağır yemeklerden kaçınılmalı ve lifli, hafif gıdalar tercih edilmeli. İftarda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı tercih edebilmeli."