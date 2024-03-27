Dağhan Güler Türkiye birincisi oldu

Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı. Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen 2023-2024 Sezonu Snowboard Alpine
Yarışları'nda U13 Erkek kategorisinde birinci olan Güler, Erzurum2da Erzincan'da düzenlenen Giant Slalom yarışlarını da şampiyon olarak tamamladı. Bu ay ise Kayseri'de ki Giant Slalom'da ikinci olan Güler, tüm yarışlarda aldığı derecelerle
toplamda 455 puanla genel klasmanda Türkiye birinciliğini elde etti. Snowboarta başarılarıyla emin adımlarla ilerleyen Güler'in ilk hedefi ise milli takıma girerek Türkiye'yi dünyada temsil etmek.
Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı. Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen 2023-2024 Sezonu Snowboard Alpine
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.