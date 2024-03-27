Dağhan Güler Türkiye birincisi oldu

Henüz 6 yaşında başladığı ve yıllar içinde adeta gönül verdiği snowboard sporunu profesyonel olarak sürdüren Dağhan Güler, bu yıl elde ettiği başarılarla gururlandırdı. Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen 2023-2024 Sezonu Snowboard Alpine

Yarışları'nda U13 Erkek kategorisinde birinci olan Güler, Erzurum2da Erzincan'da düzenlenen Giant Slalom yarışlarını da şampiyon olarak tamamladı. Bu ay ise Kayseri'de ki Giant Slalom'da ikinci olan Güler, tüm yarışlarda aldığı derecelerle

toplamda 455 puanla genel klasmanda Türkiye birinciliğini elde etti. Snowboarta başarılarıyla emin adımlarla ilerleyen Güler'in ilk hedefi ise milli takıma girerek Türkiye'yi dünyada temsil etmek.