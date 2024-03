Voop, Migros raflarında

Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlayan yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Girişimcilere yeni teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini geliştirme imkânı sunan Migros, 2023 başından beri Bugamed Biyoteknoloji ile devam eden ortak inovasyon projesi KolajeM’e yatırım yaptı. Yatırım ile Migros, Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle Bugamed Biyoteknoloji’de hazırlanan zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürününü sektöre kazandırmış oldu. Voop markası ile hayata geçen cilt bakım ürünleri, uygun fiyatları ile Migros Mağazaları ve uygulamasında satışa sunuldu.

Migros Up ve Bugamed Biyoteknoloji’nin katıldığı Migros Up Pitching Day etkinliğinde ilk kez kullanıcılarla buluşan Voop markalı cilt bakım ürünleri, cazip fiyatları ile ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle, Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarlarında hazırlanan, zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürünü olan Voop markalı kozmetik ürün serisine Migros Mağazalarından ve uygulamasından ulaşılabilecek.

Üretilen kolajenden yeni bir kozmetik serisi oluşturuldu

Proje kapsamında Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'te ayrıştırılan kolajen deposu organik içerikler, kalite ve izlenebilirlik süreçlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra Bugamed laboratuvarlarına gönderiliyor. Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarında, tüm regülasyonlara uygun şekilde işlenen bu organik içerikler, hyalüronik asit, fibroin ve atelo kolajen gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Voop markalı ürün serisi, aloevera katkısının yanı sıra yüzde 2 oranında yüksek kalite Tip 1 kolajen içeriyor. Eklem sağlığı ve cilt esnekliği üzerindeki olumlu etki gösteren kolajen içeriğiyle Voop ürün serisi, anti-aging cilt bakım ürünlerine odaklanıyor.

Ortak Yaratıcılığın Merkezi ‘Migros Up’ ile 12 ortak inovasyon projesini hayata geçirildi

2023 yılında, Migros Up ile 200’e yakın girişimi inceleyen Migros, 50’den fazla girişimi ilgili iş birimleriyle buluşturarak yeni iş fırsatları yarattı. Girişimcilerin iş modellerini geliştirmeleri için gerçek çalışma ortamında test fırsatı veren Migros, toplamda 12 ortak inovasyon projesini hayata geçirdi. KolajeM Projesi, Migros’un İyi Gelecek Planı çerçevesindeki döngüsel ekonominin desteklenmesine yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.