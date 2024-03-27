Divan İstanbul , TOP 100 kategorisinde

Divan Grubu, misafirlerine sunduğu olağanüstü hizmet kalitesi ve benzersiz deneyimleriyle uluslararası alanda aldığı ödüllerle saygınlığını bir kez daha kanıtladı. Otelcilik, gurme ürünler ve yeme-içme sektörlerinin öncü şirketlerinden Divan Grubu, kalite ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışıyla sektörün en prestijli ödüllerini almaya devam ediyor.

Gault & Millau’nun Türkiye seçkisinden üç ödül birden

Kusursuz hizmet anlayışı ile Divan Grubu ve misafirlerine sunduğu benzersiz lezzetler ile Divan Grubu restoranları, Gault & Millau’nun Türkiye seçkisinde farklı kategorilerde üç ödülün sahibi oldu. Lokanta by Divan “Chef’s Table” kategorisinde 2 şapka; Japon mutfağının en seçkin lezzetlerini İstanbul’a taşıyan Maromi “Gourmand Table International Cuisine” kategorisinde ise 1 şapka aldı. Divan Grubu ayrıca en iyi “Outside Catering” ödülünün de sahibi oldu.

Divan İstanbul’a Luxury Lifestyle Awards’da iki TOP 100 Ödülü

Misafirlerine sunduğu benzersiz deneyimler ve sektördeki öncü konumuyla Divan Grubu otellerinden Divan İstanbul, lüks seyahat ve konaklama deneyimleri alanında dünyanın önde gelen markalarının belirlendiği Luxury Lifestyle Ödülleri'nde, “Dünyanın En İyi 100 Oteli ve Dünyanın En İyi 100 Genel Müdürü” olmak üzere iki TOP 100 kategorisinde yer aldı.