Genel seçimlerden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına yerel seçimlerde de devam eden Akbaş, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezen Akbaş, başkan adaylarının projelerini tanıtıyor. Mahalle buluşmalarına büyük önem gösteren Akbaş çalışmalarına ilişkin verdiği değerlendirmede şunları söyledi:" Yerel seçimler kurtuluştur. Akıbetimizin genel seçimler ve geçmiş dönemdeki yerel seçimler gibi olmasını istemiyorsak mutlaka sandığa gitmeli ve gerçek hizmet belediyeciliğine yani İYİ Belediyeciliğine oy vermeliyiz. 2024 yılında hala çamur, çöp, yol sorununu konuşuyoruz. Bu Çankırı'ya yakışmıyor. Bizler de bunun için çalışıyoruz. Mahalle mahalle gezerek halkımıza projelerimizi anlatıyoruz. Az kaldı Çankırı makus kaderini bu seçimlerde yenecek ve İYİ belediyeciliğine kavuşacak"dedi.
- Siyaset
"Çankırı makus kaderini yenecek"
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye başkan adaylarıyla mahalle mahalle gezen Akbaş, Çankırı'yı makus kaderinden ancak İYİ Parti'nin kurtaracağını belirtiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.