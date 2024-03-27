"Çankırı makus kaderini yenecek"

Genel seçimlerden bu yana sürdürdüğü çalışmalarına yerel seçimlerde de devam eden Akbaş, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezen Akbaş, başkan adaylarının projelerini tanıtıyor. Mahalle buluşmalarına büyük önem gösteren Akbaş çalışmalarına ilişkin verdiği değerlendirmede şunları söyledi:" Yerel seçimler kurtuluştur. Akıbetimizin genel seçimler ve geçmiş dönemdeki yerel seçimler gibi olmasını istemiyorsak mutlaka sandığa gitmeli ve gerçek hizmet belediyeciliğine yani İYİ Belediyeciliğine oy vermeliyiz. 2024 yılında hala çamur, çöp, yol sorununu konuşuyoruz. Bu Çankırı'ya yakışmıyor. Bizler de bunun için çalışıyoruz. Mahalle mahalle gezerek halkımıza projelerimizi anlatıyoruz. Az kaldı Çankırı makus kaderini bu seçimlerde yenecek ve İYİ belediyeciliğine kavuşacak"dedi.