“Mardin benim için bir mektep oldu"

Programda konuşan Kurum, “Ben, Mardin'in tarihini, Mardin'in mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gayet iyi bilirim. Çünkü ben de Mardin'in bir evladıyım. Ben de Mardin'in kardeşiyim. Biliyorsunuz, ben ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği gereği Mardin'de okudum. O yüzden benim gönül dünyamda Mardin'in yeri çok başkadır. Ben ne zaman Mardin'e gitsem, memleketime gitmiş gibi hissederim. Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü Mardin, tıpkı İstanbul gibi, insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. İşte, biz de o günlerden, çocukluğumuzdan beri bir şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha yaşanılır hale gelebileceğine dair hayaller kuruyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen 'Mardinliler Sahuru' programına katıldı. Programa Murat Kurum'un yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Mardin Federasyonu Başkanı Sedat Güngörün, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MARDİN İNANCIN, HOŞGÖRÜNÜN, KARDEŞLİĞİN ŞEHRİ, MEDENİYETLERİN BEŞİĞİDİR"

Programda konuşan Kurum, “Mardin inancın, hoşgörünün, kardeşliğin şehri, medeniyetlerin beşiğidir. Mardin'in gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlıktır. Mardin'de büyümek, Mardin'de yetişmek geçmişe doğru bir zaman yolculuğu, bir tarih yolculuğu yapmak gibidir. Mardin'e gittiğinizde, sadece şöyle bir etrafınıza baktığınızda dahi ne kadar eşsiz hazinelere sahip olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bir yanınızda Süryani vatandaşlarımızın 1600 yıllık şaheseri Deyrulzafaran Manastırı vardır. Az ötesinde Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır ibadet ettiği Kırklar Kilisesi vardır. Yine, aynı bölgede, 8 asırdan daha uzun bir zaman boyunca minarelerinden ezanların göğe yükseldiği Ulu Camii'miz, tüm zarafetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk yapıyor. Bütün bu eserlerin birlikteliği bile Mardin'imizin gerçek bir barış şehri olduğunu, hoşgörü şehri olduğunu ortaya koymaya yeter de artar bile" dedi.

“MARDİN BENİM İÇİN BİR MEKTEP OLDU"

Kurum, “Ben, Mardin'in tarihini, Mardin'in mahallelerini, semtlerini, sokaklarını gayet iyi bilirim. Çünkü ben de Mardin'in bir evladıyım. Ben de Mardin'in kardeşiyim. Biliyorsunuz, ben ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği gereği Mardin'de okudum. O yüzden benim gönül dünyamda Mardin'in yeri çok başkadır. Ben ne zaman Mardin'e gitsem, memleketime gitmiş gibi hissederim. Mardin'in her bir manzarası, beni çocukluğuma, çocukluğumun o güzel günlerine, hatıralarına götürür. Mardin benim için bir mektep oldu. Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü Mardin, tıpkı İstanbul gibi, insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. İşte, biz de o günlerden, çocukluğumuzdan beri bir şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha yaşanılır hale gelebileceğine dair hayaller kuruyoruz. Bana kalırsa, her insan yaşadığı şehrin ruhunu, kimliğini anlamaya çalışmalı, onunla güçlü bir aidiyet kurmalıdır. İşte bizler, bu inançla, bu ruhla, bu anlayışla, Peygamberin müjdesi, Fatih'in emaneti İstanbul'umuzla aramızda çok özel bir bağ kuruyor, bu şehri ruh dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

“31 MART'TA GELİN, GERÇEK BELEDİYECİLİKTEN YANA OLUN"

Kurum, “Seçime 4 gün kaldı. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul; hizmet bulsun. Huzur bulsun. Mutluluk bulsun" dedi.