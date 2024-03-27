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Dünya evine girdiler

İş dünyasının saygın isimlerinden Pamir Mustafa Demiröz ile iç mimarlık alanında yaratıcılığıyla tanınan Ezgi Eker, hayatlarını birleştirdi. İki farklı dünyanın temsilcileri olan bu başarılı çift, dostları ve ailelerinin şahitliğinde düzenlene sade bir düğünle dünya evine girdi.

Dünya evine girdiler mask

Pamir Mustafa Demiröz ve Ezgi Eker, İstanbul’un ihtişamlı mekanlarından birinde gerçekleşen düğün töreniyle evlilik yolunda ilk adımlarını attı.

Pamir ve Ezgi Demiröz çifti, "Birlikte olduğumuz her an, birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyla daha da anlam kazanıyor. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve ailemize teşekkür ederiz." dedi.


Çiftin mutluluğu ve birlikteliği, dostları ve aileleri tarafından coşkuyla kutlandı.

Düğün töreninde, her detayın özenle düşünüldüğü ve Ezgi Eker’in profesyonelliğini yansıtan zarif tasarım anlayışı gözlerden kaçmadı. Pamir Mustafa Demiröz ise, "Hayatımın en önemli anını, en değerli insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Ezgi ile birlikte kuracağımız yuvamızda, sevgi ve anlayışla dolu bir hayat bizi bekliyor," şeklinde duygularını ifade etti.

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27 Mar 2024 - 04:04 - Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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