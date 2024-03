Dünya evine girdiler

Pamir Mustafa Demiröz ve Ezgi Eker, İstanbul’un ihtişamlı mekanlarından birinde gerçekleşen düğün töreniyle evlilik yolunda ilk adımlarını attı.



Pamir ve Ezgi Demiröz çifti, "Birlikte olduğumuz her an, birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyla daha da anlam kazanıyor. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza ve ailemize teşekkür ederiz." dedi.





Çiftin mutluluğu ve birlikteliği, dostları ve aileleri tarafından coşkuyla kutlandı.



Düğün töreninde, her detayın özenle düşünüldüğü ve Ezgi Eker’in profesyonelliğini yansıtan zarif tasarım anlayışı gözlerden kaçmadı. Pamir Mustafa Demiröz ise, "Hayatımın en önemli anını, en değerli insanlarla paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Ezgi ile birlikte kuracağımız yuvamızda, sevgi ve anlayışla dolu bir hayat bizi bekliyor," şeklinde duygularını ifade etti.