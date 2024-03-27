"Mor Gözlük Tak Ön Yargıları Bırak”

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin sekiz yıldır sürdürdüğü Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü farkındalık elçisi Bülent Şakrak, Epilepsi Farkındalık Günü olarak kabul edilen 26 Mart Mor Gün’de epilepsi hastalarının yaşadıkları ön yargılarla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğuna dikkat çekti.
Bülent Şakrak, “Bugün Mor Gün yani Epilepsi Farkındalık Günü. Farkındalığın gücü ile değişimi başlattığımız bu yolculukta bize katılın. Epilepsi İçin Bak Instagram hesabında yer alan #MorGözlük filtresiyle fotoğrafınızı çekin, epilepsi farkındalık metninizle birlikte #EpilepsiİçinBak ve #GerçeğiGör etiketleriyle sosyal medya hesaplarınızdan yayınlayın” çağrısında bulundu.
Epilepsi farkındalığına destek olmak için ‘Mor Gözlük’ filtre linki:
https://www.instagram.com/ar/365833249537044/
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.