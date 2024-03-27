- Asayiş

Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 19 yaşındaki Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu
Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezopotamya Mahallesi'nden geçen Zergan Deresi'nde meydana geldi. Derede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 Mar 2024 - 03:02 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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