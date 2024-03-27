Zergan Deresi'nde erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezopotamya Mahallesi'nden geçen Zergan Deresi'nde meydana geldi. Derede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cesedin Furkan Çavuş'a ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.