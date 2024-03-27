TBMM eski başkanı Mustafa Şentop Cumhur İttifakı hukukçularıyla gerçekleştirdiği iftar programında, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne Sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak. Pazar günü parti adına sadece sandıklarda görevli arkadaşlarımız çalışacak. Bizim şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce seçim sandıkta kazanılır diyordu. Bunun örneklerini yakın zamanda da gördük. Biz çok kritik seçimler geçirdik. Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik "dedi

TBMM 29'uncu Başkanı Mustafa Şentop, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhur İttifakı hukukçuları ile iftar programında bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Cumhur İttifakı adına seçimde görevli olacak hukukçular katıldı. Burada konuşma yapan Şentop, sandıkta görev alacak hukukçulara görev yerlerini ne olursa olsun terk etmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Seçime sayılı günler kaldığını hatırlatan Şentop, "Seçim günü ne Cumhurbaşkanımız ne sayın Bahçeli ne milletvekilleri hiçbiri parti adına çalışmayacak. Pazar günü parti adına sadece sandıklarda görevli arkadaşlarımız çalışacak. Bizim şiarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da daha önce seçim sandıkta kazanılır diyordu. Bunun örneklerini yakın zamanda da gördük. Biz çok kritik seçimler geçirdik. Bazı seçimleri sandıklara hakim olamadığımız için kaybettik. Kısa süreli ama ehemmiyeti büyük olan bir görevden bahsediyoruz. Seçim sandıkta kazanılır. Mayıs ayında Türkiye’yi kimin yöneteceğini seçtik şimdi de şehrimizi, mahallemizi yönetecek yöneticiyi seçeceğiz. Bu seçimle Türkiye’de bir devir kapanacak" dedi.