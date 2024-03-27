- Asayiş

Sahte polis kimliğiyle yakalandı

Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı.

Sahte polis kimliğiyle yakalandı
Sahte polis kimliğiyle yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', ' hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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27 Mar 2024 - 02:01 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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