Türkiye'nin son rakibi belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Yolu Play-Off finalinde Gürcistan ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Boris Paichadze’de oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetti. Szymon Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz yaptı. Normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona eren mücadelede Gürcistan, Yunanistan’ı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Bu sonucun ardından Gürcistan, Ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.

Türkiye, F Grubu’ndaki ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası Grupları şu şekilde:

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya