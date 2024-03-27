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Bakan Tunç’tan, PKK yandaşlarının saldırısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da PKK yandaşları tarafından Türk vatandaşlara ait olan yerlere düzenlenen saldırılara ilişkin, “Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika’daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” diyerek tepki gösterdi.

Bakan Tunç’tan, PKK yandaşlarının saldırısına tepki mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika’daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz. Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler, net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir" ifadesini kullandı.

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27 Mar 2024 - 01:32 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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