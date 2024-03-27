Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 214’üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.M.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.