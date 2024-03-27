- Asayiş

Kayseri'de kaza : 1 yaralı

Kayseri'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Ç. (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kayseri'de kaza : 1 yaralı
Kayseri'de kaza : 1 yaralı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Samet D. yönetimindeki 38 AIP 144 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hidayet Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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27 Mar 2024 - 01:03 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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