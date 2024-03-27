Kayseri'de kaza : 1 yaralı

Video için play'e tıklayın

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Samet D. yönetimindeki 38 AIP 144 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hidayet Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hidayet Ç., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.