27 Mar 2024 - 00:41- Spor G:

Avusturya, Türkiye'yi mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya'ya deplasmanda 6-1 yenildi.

27 Mar 2024 - 00:41 - Spor

Mahreç  Şevval Ateş

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