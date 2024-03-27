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T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/182 EsasDAVALI : NAZİF ERBAŞ Hacılar Mah 986/1. Sok No:1/12/21 Gölbaşı/Ankara/ ANKARADavacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal...

T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN mask

ESAS NO : 2023/182 Esas

DAVALI : NAZİF ERBAŞ Hacılar Mah 986/1. Sok No:1/12/21 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 27/05/2024 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02009242

27 Mar 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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