Evlilikleri sona erdi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in ve iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. Buse Terim'in, Volkan Bahçekapılı'ya 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası, bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Çift, evliliklerini sonlandırdı.

"Kızlarımız, daima önceliğimiz olacak"

Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.