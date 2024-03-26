Işıkhan Ankara'da iftar programına katıldı

Bakan Işıkhan, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatınca Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden biri olduğunu ifade eden Işıkhan, bu seçimlerde Türkiye Yüzyılı şehirlerini gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin önceki görev süresinde Altındağ'ı marka yaptığını aktaran Işıkhan, Tiryaki'yi tekrar seçtirmek için AK Parti davasına gönül veren herkesle uğramadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Ankara'da "Şampiyonlar Ligi" gibi bir kadro olduğunu ifade eden Işıkhan, "Büyükşehir'de Turgut Altınok başkanımızla, Altındağ'da ise yeniden Veysel Tiryaki başkanımızla, Mamak'ta Asım Balcı başkanımızla birlikte Ankara'nın altın çağı kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.