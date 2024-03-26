- Yaşam

Dilenci, para vermeyince bıçakla yaraladı

Aydın Nazilli'de, lokantada S.G. (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. (31) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı ise lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dilenci, para vermeyince bıçakla yaraladı mask
Dilenci, para vermeyince bıçakla yaraladı
Dilenci, para vermeyince bıçakla yaraladı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada meydana geldi. Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen S.G.'nin yanına gelerek para istedi. G.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan G.'yi sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan S.G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan S.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay güvenlik kamerasında

Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

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26 Mar 2024 - 21:41 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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