26 Mar 2024 - 21:41 - Yaşam

Dilenci, para vermeyince bıçakla yaraladı

Aydın Nazilli'de, lokantada S.G. (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. (31) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı ise lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.