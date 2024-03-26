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Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt Pervari'de, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yolda mahsur kalan 8 araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı mask
Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt’te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 8 araç mahsur kaldı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, mahsur kalan araçların güvenli bölgeye geçmeleri sağlandı.

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26 Mar 2024 - 20:51 DHA Siirt- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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