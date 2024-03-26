MSB'den 'İsrail'le işbirliği' iddialarına yanıt

MSB'den, 'İsrail ile işbirliği' iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyetinin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.