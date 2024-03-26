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MSB'den 'İsrail'le işbirliği' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'İsrail ile işbirliği' iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB'den 'İsrail'le işbirliği' iddialarına yanıt mask

MSB'den, 'İsrail ile işbirliği' iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyetinin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi işbirliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır" denildi.

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26 Mar 2024 - 20:50 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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