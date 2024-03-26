Köprüyü Putin mi yıktırdı?

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan, Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpmasıyla yıkılmıştı. Yerel saatle 01.30'da yaşanan gemi kazasının ardından, sosyal medyada, kazanın arkasında Putin'in olduğu iddiaları hızla yayılmaya başladı. Rusya'nın, geminin GPS kontrolünü ele geçirdiği ve kazaya neden olduğu iddia edildi. Türkiye'de ve dünyada birçok kişi de gerçekleşen kazanın arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu söyleyen paylaşımlar yaptı.

Ne oldu?

Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bir kargo gemisinin çarpması sonucunda çöktü. Olay yerinde bulunan Baltimore Şehri İtfaiye Teşkilatı ise yedi kişinin ve çok sayıda aracın nehre düştüğünü açıkladı. Arama kurtarma ekipleri suya düşenleri kurtarma çalışmalarına başladı. 2 kişi kurtarıldı, birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Baltimore İtfaiye Şefi James Wallace'ın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 7 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü dile getirdi. Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrasında, acil durum ilan ederken sahil güvenlik, arama-kurtarma çalışması için tekne ve helikopterin de aralarında bulunduğu müdahale birimlerini görevlendirdi.