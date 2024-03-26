Bacıerenlikten muhtar adaylığına

Ankara Kulübü Derneği’de uzun yıllar yönetici ve Başbacıeren olarak hizmet eden Gülay Karaca, Kırkkonaklar Mahallesi için gönüllü olduğunu ve muhtarlığa seçildiği takdirde çok güzel projelere imza atacağını kaydetti.

Seçim günü yaklaşırken titiz bir şekilde hız kesmeden çalışan Kırkkonaklar Mahallesi Muhtar Adayı Gülay Karaca, 4’ü erkek, biri kadın olmak üzere 5 rakibine karşı yarışırken, çoğunluğu kadınlardan oluşan ekibiyle sokak sokak, ev ev dolaşıp projelerini anlatıyor, destek istiyor.

Örnek mahalle kültürü oluşturmak

Kırkkonaklar Mahallesine hizmet etmek için muhtar adayı olduğunu ifade Karaca, kendisine desteğin gün geçtikçe arttığını belirterek “Halen üyesi olduğum Ankara Kulübü Derneği’nde uzun yıllar genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliği yaptım. Anadolu Bacıları geleneğini bir taraftan yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için özveriyle çalışırken, diğer taraftan ise unutulmaya yüz tutmuş Ankara kadın oyunlarını Başbacıeren olarak birçok gösteride sergiledim ve öğretici seviyesinde görev aldım. Geçmiş dönemlerde hayatın her alanında başarıya ulaşmış bir eğitimci, işletmeci, kültür ve sanat elçisi, doğa ve hayvansever, özgürlükçü, eşitlikçi, kadın ve çocuğun bulunduğu çok çeşitli projelerde yer alan STK’cı bir kadın olarak ailemizden yadigar, manevi değeri olan uzun yıllardır yaşadığım Kırkkonaklar Mahallemize hizmet etmek istiyorum. Destek anlamında çok güzel tepkiler alıyorum.Muhtarlığın getirdiği tüm sorumlulukları alabilecek donanımda olduğuma inanıyorum. Mahallemde bugüne kadar hiç kadın muhtarımız olmadı. Mahallelim artık bir kadın muhtar istiyor. Seçilirsem öncelikli hedefim; mahallemde ortak mekanları ve sosyal donatıları paylaşan insanlarımız arasında iletişim ve bağları geliştirmek, ortak bellek ve örnek bir mahalle kültürünün oluşturulmasını sağlamak için çok çalışmak olacak” ifadelerini kullandı.