Sürdürülebilir sanayi için tasarımcı arayışı

Takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), 2021-2023 yılları arasında İSTKA'nın desteği ile hayata geçirdiği “Open Design İstanbul Tasarımcı-Sanayici İşbirliği Platformu"nu takım tezgahları sektöründe küresel rekabetin önünü açmak amacıyla geliştirerek devam ettiriyor. Takım tezgahları ve otomasyonun yarattığı yüksek katma değere dikkat çekmek ve yeni teknolojilerin üretimine ilgiyi artırmak, tasarımcılarla sanayicileri daha fazla iş birliği yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma, “Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" teması ile tüm tarafların katılımına açık olarak “CNC Takım Tezgahı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı" konusunda gerçekleştirilecek. Yarışmanın ve yürütülen çalışmaların hedeflerinde Türkiye'nin, takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektöründe yeşil üretim, sürdürülebilir ekonomi, otomasyon, Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra tasarımda da dünyada ön plana çıkarılması bulunuyor.

Başvurular 31 Mayıs 2024'e kadar sürecek

Günümüzün gerçeği ve yükselen trendi olan sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm uygulamaları açısından, gelişmiş ülkeleri yakalamak için katma değeri yüksek, özgün ürün tasarımı girişimlerini sağlamaya öncülük etmek, ihracatı artırmak için altyapı çalışmaları yürütmek amacıyla TİAD tarafından “Open Design İstanbul - Sürdürülebilir Sanayi İçin Tasarım Yarışması" organize edildi. 2 aşamalı olarak gerçekleşecek yarışma kapsamında katılımcılardan, “CNC Takım Tezgahı için Robotik Yükleme/Besleme Sistemi Tasarımı" yapmaları istendi. Yarışmaya başvurular 31 Mayıs 2024 saat 23:59'a kadar https://www.tiad.org/opendesignistanbul/ adresinde yer alan şartnameye uygun olarak yine aynı adreste yer alan online başvuru modülü aracılığı ile yapılabilecek.

Yarışmada ilk 3 sırayı alacak tasarımların ödülleri şu şekilde açıklandı. Birincilik Ödülü 90.000 TL ve iF Forum Design Award Uluslararası Tasarım Derecelendirme Programı'nın İlk Başvuru Ücreti olacak. İkinci olacak tasarım için 60.000 TL, üçüncü olacak tasarım için ise 30.000 TL ödül verilecek. Yarışmaya katılım şartları ve tüm detaylar yine https://www.tiad.org/opendesignistanbul/ adresinden öğrenilebilecek.

Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde açıklandı

Duyuru ve başvuruların alınmaya başlayacağı tarih 15 Aralık 2023

Başvuru Son Tarihi 31 Mayıs 2024

Başvuruların Jüri Ön Değerlendirmesi 1 Haziran - 14 Haziran 2024

İkinci Aşamaya Kalan Projelerin Duyurulması 14 Haziran 2024

Proje Tasarımı Son Gönderim Tarihi 23 Ağustos 2024

İlk 10'a seçilenlerin Jüri Sunumu (Online) 2-6 Eylül 2024

Ödül Töreni 30 Eylül 2024