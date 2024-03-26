"31 Mart seçimi sadece yerel seçim değil"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdemit Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Konuşmasında CHP'nin 5 yıl önceki seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayının Ahmet Akın olduğunu belirten Özel, "Ahmet Akın adım adım büyükşehir belediye başkanlığına gidiyordu. Sonra ittifak siyaseti gereğince Balıkesir'i istediler. Parti dedi ki; 'Her yer olur da Balıkesir olmaz.' Ancak inanılmaz bir ısrar vardı. Dediler ki; 'Balıkesir olmazsa ittifak olmaz.' Herkes döndü, Ahmet Akın'ın yüzüne baktı. Ahmet Akın gırtlağı düğümlendi, gözleri yaşlandı, sesi titredi ama 'Partim içinse, ülkem içinse yaparım bu fedakarlığı’ dedi. Hepimiz oradaydık ve o gün İYİ Parti'ye Balıkesir Büyükşehir bırakıldı. Israrla isteyen kişi İsmail Ok'tu. Ellerimizle Balıkesir Büyükşehir’i, Balıkesir'deki artık ranttan bıkmış, kibirli belediyecilikten bıkmış bu şehri, aldığımız seçimi biz İsmail Ok'a verdik. İsmail Ok da aldı, hepimizin gözünün önünde AK Parti'ye verdi. Sonra gitti kendisi de AK Parti’ye geçti. Şimdi de ödüllendirildi. AK Parti'den milletvekili oldu. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Biz yaptık, milletvekillerimiz yaptı, örgütümüz yaptı, belediye başkan adaylarımız yaptı ve siz fazlasıyla yaptınız. 5 yıl geçti. 5 yıl boyunca hep şu konuşuldu. 'Bizim size borcumuz var. Bilhassa Ahmet Akın'a, Balıkesir'e borcumuz var.' Bu süreçte çok istedik ki; bu borç Ankara'daki bir ittifakla, bir iş birliğiyle, Balıkesir’deki bu tarihi hesabı hep birlikte halledelim. Biz Ankara'da halledemedik. Olmadı ama Ahmet'e o zaman 'Kardeşim, bu Ankara'da olmaz ama Balıkesir'de merkezde, körfezde yukarılarda o insanlar öyle insanlar ki, öyle güzel insanlar ki, öyle vicdanlı insanlar ki, Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında vicdan ittifakı olacak kardeşim. Bunu göreceksin’ dedim" diye konuştu.

"Buradan açık açık konuşmaya geldik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Seçimlere 5 gün var. Anketler yapılıyor. Anketlere göre Ahmet Akın kardeşimiz seçimleri önde götürüyor. Ancak birkaç puan farkla önde olmak bize rahat uyku uyutmaz. Halen daha Ahmet önde, arkasında mevcut başkan ama geçmişte birlikte olduğumuz dostlarımızdan halen başka partilere oy verenler var. Pazar akşamı görülecek. O başka partilere verilen oyun sonucu seçim kazanmak değil ama Allah muhafaza bize seçim kaybettirebilir. Onun için buradan açık açık konuşmaya geldik. Çok net, geçmişte birlikte olduğumuz güneş gözlü, gönlünde güneş olan iyi insanlar. Geçmiş ittifak ortaklarımız ve ‘Balıkesir'i AK Parti yönetmesin’ diyen herkes. Eğer başka bir parti oy verirseniz, Balıkesir’i AK Parti kazanır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz, Balıkesir'i hep birlikte kazanırız, siz de kazanırsınız. Ben Balıkesir'in sosyal demokratlarından, milliyetçi demokratlarından, muhafazakar demokratlarından ve Balıkesir'de yaşayan herkesten dürüst bir belediyecilik için, çalışkan bir belediyecilik için, cana yakın, halkın içinde gezen, birikmiş bütün sorunları çözmek için gün sayan, o günden bugüne de 5 yıl boyunca yaptıklarıyla, projeleriyle, bu göreve son derece hazır, son derece motive ve insan ilişkileriyle de gerçek bir belediye başkanını, Ahmet Akın kardeşimi Edremit'e emanet etmeye geldim. Hakikaten diyorsunuz ya ‘10 numara şehre, 10 numara başkan’, gerçekten 10 numara şehirdir Balıkesir ve 10 numara başkanı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

'Bu millet pazartesiye bırakmayacak'

Balıkesir'de birikmiş sorunları olduğuna dikkat çeken Özel, "Balıkesir Ahmet Akın'ın uzmanlık alanına giren birçok sorunla uğraşıyor. Başta arıtmalar, enerji sorunundan dolayı çalışmıyor, körfez kirleniyor. Yazın salgın hastalık riski oluyor, gündüz denize giren çocuklar akşam kusmayla, bulantıyla hastanelere gidiyor. Bu körfeze çok yanlış bir şey yapılıyor. Ahmet Akın'ın bu konudaki bütün projeleri hazır. Sizlerle de paylaşıyor, finansmanını da halletti. Ahmet Akın geldiğinde körfezdeki atık su sorununu, arıtma sorununu, eksik arıtma sistemleri sorununu, enerjiden kaynaklı bertaraf sorunlarının tamamını hızla halledecek. Hava kirliliğinde Balıkesir Türkiye 6'ncısı. Hava kirliliğine bağlı ölümlerde Türkiye 5'incisi. Su kirliliğinde Türkiye 6'ncısı. Bir belediye ki en önemli 2 işlevini terk etmiş durumdadır. Bu noktada Balıkesir hak ettiği bir belediyeciliğe Ahmet Akın'la birlikte hızla ulaşacak. Ulaşımla ilgili sorunlar ve diğer temel belediyecilik meselelerini teker teker çözecek. Ama bir vaadini çok önemsiyorum. Bu konuda o yarışmadan sadece Balıkesir değil, bütün Türkiye karlı çıkacak. Ahmet Akın diyor ki; 'Balıkesirliler en temiz suyu Marmara Bölgesi'nde en ucuza kullanacaklar' diyor. Balıkesir'in en önemli sorunlarından biri de yöneticinin Ahmet Akın gibi herkese yakın, cana yakın biri olmak yerine, kibirli, küstah, son derece tehditkar birisi olması. Dün, Balıkesir'deki iş adamlarına, Sanayi ve Ticaret Odası'nın üyelerine, yöneticilerine tehditler savurmuş. Demiş ki; ‘Cumaya kadar müddet veriyorum demiş. Tutumunuzu değiştirmezseniz, beni desteklemezseniz bu şehrin bir hesabı var. Pazartesi hesap sorarım' demiş. Bak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir işgal ordularına teslim olmamış bir şehirdir. Balıkesir ne kabadayılar, ne ucuz kabadayılar görmüştür ama bu Balıkesir ne Ahmet, ne Edremit, ne Balıkesir senin gibi kaybetmenin telaşındaki birinin tehditlerine pabuç bırakmaz. Bu millet pazartesiye bırakmayacak, Pazar günü senin alnını karışlayacak, Pazar günü" dedi.

'Şimdi 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alamıyor'

Türkiye'nin dört bir yanında günde 4-5 miting yaptıklarını belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

"İlk başladığımızda en büyük sorun sahipleri emekliler, Türkiye'deki oranla 83 milyonda 16 milyon kişi, meydanda da yüzde 20 vardı. Ama en büyük acıyı onlar çekiyordu. Onlara dedim ki; ‘Emekliler gelin bizimle birlikte olun. Sesimize ses olun. Sesimize kulak verin. Sesinizi çıkarın. Hakkınızı söke söke alalım’ dedim. O gün, bugün emekliler meydanlara akıyor. Bakın, peki kaç para maaş alıyorsunuz? Bu dünyanın en kalabalık korosu ve dünyanın en acıklı şarkısını söylüyor. '10 bin' diyor. Türkiye'de, Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret kuralı hiç değişmeseydi, hiç sizinle uğraşmasa, hiç ilişmeseydi, size bugün 1,5 emekli maaşı 26 olacaktı. Basit bir karşılaştırma, bütün hesaplar şaşar, altın hesabı şaşmaz. En düşük emekli maaşı AKP ilk geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alamıyor" diye konuştu.

6 yıl önce bayramlardaki ikramiye bin lirayken 'Az' dediklerini hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Biz demiştik ki 2015’te, kim demişti? Hatırlayalım, bir alkış yollayalım. 'Kemal Kılıçdaroğlu' demişti. 2015’te biz söz verdik, ‘Yapamazsın’ dediler. 1 Kasım olduğunda 'Biz de vereceğiz' dediler. Ve 2015’te bin lirayı vermeyi daha doğrusu ikramiyeyi vermeyi söz verdiler. Ancak 2018’e kadar 3 ramazan, 3 kurban sizin hakkınızı yediler. 6 kere vermediler. Sonra bin lira verdiler. O beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz bin lira, 2018’de 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 4 Nisan'da vereceği 3 bin lira, 6 kilo kıyma alınıyor. Yani son 6 yılda sadece bayram ikramiyesinden 18 kilo kıyma çalınmış durumda. 1 kilo kıyma için, sabahın 4’ünde kuyruğa geçiyor insanlar. Bunu Aydın, İstanbul, Ankara yapıyor. Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Topuklu Efe, kendi yetiştiriyor, kestiriyor. Belediyenin halk kasaplarını açıyor. Yarı fiyatına et veriyorlar. Ankara'da, Aydın'da, İstanbul'da 1 kilo et için metrelerce kuyruk oluyor. Şimdi kim kime 1 kilo bedava kıyma veriyor?"

"1 çeyrek altın kaybetseniz, dönüp o kaybettiğiniz çeyrek altını bütün Edremit’te aramaz mısınız" diye emeklilere soran Özel, "Şimdi 1 emekli değil, her emekli 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın, 1 sefer değil her ay kaybediyor. Nerede kaybettik? Biz bunu bir seçim sandığında kaybettik. Nerede arayacağız? Pazar günü sandık başında arayacağız. 1,5 ay önce emeklileri davet ettiğimde, 'Emekliler, Özgür Efendi sizi kışkırtıyor. Ülke yüzde 4,5 büyüdü. Herkesin keyfi yerinde’ diyordu. Sonra diğer liderler de konuştu. Köşe yazarları yazdı. Gazeteler bastı. Televizyonlar yayınladı ve artık herkes emeklinin sesini duydu. Ne oldu şimdi? Şimdi, 'Önce bir çalışma yapacağım' dedi. Grup başkanvekilleri, ‘Cumartesi günü Ankara'yı bekleyin’ dedi. Olmadı. 'Pazar İzmir mitingini izleyin' dediler. Şimdi, çıkmaz ayın son perşembesine ertelediler. Emekliye gelince para yok. Emekliler madem ki para yok, 31 Mart'ta AKP'ye oy yok" dedi.

‘Hepinizi sandığa bekliyoruz’

Mazotun geçen sene 4 liradan 19 liraya yükseldiğini söyleyen Özel, "Perişan oldunuz. ‘Düşüreceğim’ dedi. Mazotu 44 lira yaptı. Yata, kotraya, gemiye, gezinti teknesine ÖTV'siz veriyor. Size 44 liraya mazot veriyor. Destekleme hakkınızı yüzde 1 hakkınız, 260 milyar, 80’inini veriyor. 170’ini yandaşlara dağıtıyor. 'Tane zeytine prim' diyoruz, sesimizi duymuyor. Suriye'den gelen ucuz zeytinyağlarıyla piyasayı bozuyor. Kötü yıllarda fiyat yükseliyor ama üretici hiçbir zaman mutlu olmuyor. Biz çiftçi olsun, işçi olsun, emekçi olsun, emekli olsun, siftahsız esnaf olsun, ayın sonunu getiremeyen herkesin yanındayız. Bundan sonra da hep birlikte olmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil. 31 Mart seçimlerinde hep beraber, emekliler için de, AK Parti'ye geçmişte oy vermiş kim varsa eninde sonunda ekonomiyi bu hale getirene, tencereyi boş bıraktırana, çevreyi, yeşili katledene ve gençlere gelecek vermeyene sarı kartı göstermenin günü 31 Mart'ta sandığın başıdır. Hepinizi sandığa bekliyoruz" diye konuştu.

Atanamayan öğretmenler, staj mağdurları ve emekli astsubayların sorunları olduğuna da değinen Özel, "Meclis’in açılmasının ardından emekli astsubayların sorunlarının araştırılması amacıyla milletvekillerine araştırma önergesinin hazırlanması için talimat vererek, “Meclis açılır açılmaz ilk hafta gündeme getiriyoruz. Hangi sorunları, hangi dertleri varsa Meclis kürsüsünde dile getiriyoruz. Oylatıyoruz. Sonuç alırsak alıyoruz. Almazsak bütün emekli astsubaylarla koca bir miting yapıyoruz. Bakın buralarda, meydanlarla birlikteyiz. 1 Nisan'dan sonra yerel seçim gündemi düşecek. Ama emeklinin gündemi, astsubayın gündemi, atanamayan öğretmenin, staj mağdurunun, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız. Meydanlara alıştık, hep beraber meydanlarda olacağız" dedi.

"Emekliler bekleyin"

Özel, "MHP Aksaray milletvekili, Cumhur İttifakı'nın milletvekili demiş ki; 'Eskiden emekliler ek iş yapardı, simit satardı. Her şeyi devletten beklemesinler. Simit satsınlar.' Almanya emeklisi Hans’ı, yolluyor Edremit'e en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya, MHP'liler, 'Simit satsın' diyor. Emekliler bekleyin. O MHP'li milletvekiline de size hakkınızı vermeyen AK Parti'ye de 31 Mart'ta 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek, Konya’yı da. Tabii Edremit'te Mehmet Ertaş başkanımız uzun yıllar belediyede çalıştı, mecliste çalıştı, başkanvekilliği yaptı, uzun yıllar görev yaptı. Çok kıymetli bir esnaf abimiz. Mehmet Ertaş herkesin gönlünde yer kurmuş bir abimiz. Ahmet Akın'la birlikte çok önemli bir göreve, Edremit'i ayağa kaldırmaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle omuz omuza çalışmaya talip" diye konuştu.

"Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak"

"Korku ittifakına karşı biz Türkiye İttifakıyız" diyen Özel, “Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı, şanlı bayrağımızdan alır. Mehmet Ertaş kazanacak, Edremit kazanacak. Ahmet Akın kazanacak. Balıkesir kazanacak. Türkiye ittifakı kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.