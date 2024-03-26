Akşener'den Özel'e sert sözler

Meral Akşener, Edirne'nin Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde seçimlerini sürdürdü. İl merkezinden programına başlayan Akşener, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde partisinin Edirne Belediye Başkanı Adayı Hamdi Sedefçi'ye destek istedi. Kalabalığa seslenen Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamdi Sedefçi'nin çekilmesine yönelik sözlerine tepki gösterip, "Edirne'nin efsane başkanı Hamdi Sedefçi beyefendiye oy istemeye geldim. Hamdi Bey, aday olduktan sonra elbette gereğini yaptı. Çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne'de birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz. Bugün buraya gelip, 'Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi, en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin; kazanalım.' Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" dedi.

'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu'

Özel'in Ordu'daki söylemlerini de eleştiren Akşener, "En başından şunu söyleyeyim; Hamdi Sedefçi birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisini çok güçlü getirin ki biz de iktidarın her türlü gücünü bilek gücüyle böyle büke büke Edirne'ye getirelim. Bu arada Edirne'de 'AK Parti gelmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin' diyen Sayın Özgür Özel, Ordu'da ne yaptı biliyor musunuz? Ordu'da da bizim aday birinci sırada. İkinci sırada AK Parti var, CHP çok geride, bayağı geride. CHP'lilere seslendi, 'AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış, bizim için önemli değil. Dolayısıyla partimize oy verin' dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diye konuştu.

'O mülakatlardaki torpili ortadan kaldıracaksın'

Türkiye'de emeklilerin aç olduğunu söyleyen Akşener, "Emekliler aç, Edirne'de de aç, git Hakkari'de, Ağrı'da, orada da aç. 10 bin lira emekli maaşıyla geçinebilen varsa; kendisinin heykelini dikerim. Dolayısıyla diyorum ki buradan; Sayın Erdoğan seçime 5 gün kaldı; iki dudağının arasında her şey. Emeklilerin bayram ikramiyesini 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere 11 bin lira zam vereceksin seyyanen ve en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın. Yaptın, yaptın, yapmadın; bütün emeklilerin oylarına şahsen talibim, bakın, görün. Söke söke nasıl bu haklarınızı iktidardan alacağım, göreceksiniz. Birincisi bu, ikincisi '100 bin öğretmen tayin edeceğiz' dediniz. Doğru mu? 100 bin öğretmen taahhüdünü yapacaksın. O öğretmenleri sen yetiştirdin, o okulları sen açtın, istihdam etmek görevi senin. Meslektaşlarıma bu 100 bin atamayı yaptın, yaptın. Ben de öğretmen kökenliyim de onun için. Dolayısıyla eğer yapmıyorsan, bak bu bütün meslektaşlarımın oyuna talibim. Ondan sonra görün nasıl o 100 bin öğretmeni nasıl tayin ettiriyorum; görün. Bir de mülakatı kaldıracaksın. Hepimiz söyledik. O mülakatlardaki torpili ortadan kaldıracaksın" dedi.

Akşener, ardından esnaf ziyareti yapıp, Uzunköprü ilçesine hareket etti.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,