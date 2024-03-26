Yeşiltaş'taki çığ, 2 günde temizlendi

Olay, önceki gün Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde meydana geldi. İlçede etkili olan kar yağışı ve yağmurların ardından Yeşiltaş köyünün merkezine çığ indi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri dün karı temizlemek için çalışmalara başladı. Ekipler, köye inen dev kar kütlelerini temizledi.

Olaydan kıl payı kurtulduklarını belirten Resul Kartal, "Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Akşam saat 17.00 sıralarında çocukların çığlıklarıyla fark ettik. Aniden dağdan inen çığ, köyün içine doğru geldi. Birbirimize seslenerek herkes kaçsın diye bağırdık. Son anda da ahırlarda bulunan koyunlarımızı çıkardık. Çığ köyümüzün tam ortasına düştü" diye konuştu.