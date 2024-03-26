Yengelerinin eşini bıçaklayan 2 kardeş adliyede

Olay, dün öğle saatlerinde, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak'ta meydana geldi. Serhan ile eşi Çilem Yıldırım, yolda yürüdükleri sırada, kadının eski eşi Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan kavgada kardeşler, Serhan-Çilem Yıldırım'ı baston ve sandalyelerle darbetti. Şüphelilerden İbrahim K., arbedede Serhan Yıldırım'ı karnından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serhan Yıldırım, ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis ekipleri, İbrahim K. ile Bilal K.'yi saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Firari Mahsuni K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.