Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik banka promosyonu ödemelerini yükselttiklerini belirterek, "İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz" dedi.

"Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin, ülkemizi olumsuz etkilerini hep göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak banka promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim, dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz."

'BİRAZ DAHA SABREDECEĞİZ'

Erdoğan, konuşmasının devamında, "Hep birlikte biraz daha sabredeceğiz. Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları, asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca yürüdük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den, PKK'ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız" dedi.

Ülkeyi 3 kat büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, "Asırlık altyapı ihmallerini telafi ederek, nasıl 2023 hazırladıysak, şimdi de çok daha fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Ülkemizi bugüne kadar 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüteceğiz. Sadece kayıplarımızı telafi etmekle kalmayacak, ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getireceğiz. Bunu da Aksaray'la birlikte, 81 vilayetimizle birlikte yapacağız" diye konuştu.

Bölgede gerilimlerin arttığını belirten Erdoğan, "Daha yapmamız gereken çok iş var. Tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var. Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Bir yanımızda Rusya, Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail'in kadın, çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlar'dan, Kafkasya'ya her yerde gerilim artıyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz" dedi.

'18'İNCİ DEFA MİLLETİMİZDEN DESTEK ALACAĞIZ'

Hiçbir alanda kazanımlardan taviz vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Yaşadığımız depremlerin omuzlarımıza bindirdiği yükü bunlara ilave etmek gerekiyor. Milletçe, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak bugünlere gelebildik. Birtakım muhterislerin, keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza, daha sıkı sahip çıkacağız. İmanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz. Hep büyüyeceğiz, hep beklenen olacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz kendi milletimizin iftiharı mazlumların ve mağdurların umuduyuz. Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadıklarımızdan aldığımız dersler ışığında önümüzdeki asrı, kendi çağımız yapmakta kararlıyız. Bugüne kadar sandıkta milletimizin önüne çıktığımız 17 sınamanın her birinde seçimin konusunun yanı sıra işte bu vizyona da destek istedik. İnşallah 31 Mart'ta da böyle olacak ve biz 18'inci defa milletimizden destek alacağız."