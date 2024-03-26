TIR’a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Dörtyol- Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. yönetimindeki 31 AGU 531 plakalı TIR, sağanak yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. TIR sürücüsü Ş.K. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.