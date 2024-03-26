- Asayiş

Aracın motorundan 9 külçe altın çıktı

Hakkâri'de durdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri 37 milyon TL olan 9 külçe altın ele geçirildi.

Aracın motorundan 9 külçe altın çıktı mask

Derecik ilçesi Ortaklar yol kontrol noktasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aramada motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlığı 14 kilo 700 gram olan ve piyasa değeri 37 milyon TL olarak belirlenen 9 külçe altın ele geçirdi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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26 Mar 2024 - 14:32 DHA Hakkari- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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