Gazeteci Kitapları Sergisi, TGC Basın Müzesi'nde açıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi'nde Kütüphane Haftası dolayısıyla, Sedat Simavi'den Nail Güreli'ye, Orhan Erinç'ten Turgay Olcayto'ya, Uğur Mumcu'dan Altan Öymen'e kadar pek çok gazetecinin kitaplarının yer aldığı bir sergi düzenlendi. Sergi, 5 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Gazeteci Kitapları Sergisi'nde TGC kurucu üyeleri, başkanları, genel sekreterlerinin yanı sıra usta gazetecilerin kaleme aldığı, aralarında çeviri, karikatür, derleme, roman ve araştırmaların da bulunduğu eserler de yer alıyor.

Müzenin giriş katındaki sergiyi gezenler; mesleğin unutulmaz isimlerinin kitaplarını da görmüş olacak. Sergide 43 gazetecinin 99 kitabıyla TGC’nin 12 karikatüristle ortak yayını olan Çizgiyle Basın kitabı da yer alıyor.

5 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek sergide kitapları yer alan bazı gazetecilerin isimleri ise şöyle:

Sedat Simavi, Burhan Felek, Cevat Fehmi Başkut, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güreli, Orhan Erinç, Turgay Olcayto, Niyazi Dalyancı, Bedii Faik Akın, Recep Bilginer, Cemil Cahit Cem, Abdi İpekçi, Leyla Emeç Tavşanoğlu, Ahmet Özdemir, Reşid Halid Gönç, Münir Süleyman Çapanoğlu, Tarık Buğra, Çetin Altan, Yılmaz Çetiner, Yılmaz Öztürk, Ercümend Ekrem Talu, Peyami Safa, Nizamettin Nazif, Ömer Sami Coşar, Orhan Kemal, Sabiha Sertel, Haldun Taner, İlhan Selçuk, Yaşar Kemal, Hıfzı Topuz, Turgut Fethi, Orhan Duru, Orhan Koloğlu, Altan Öymen, Uğur Mumcu, Ahmet Oktay, Refik Durbaş ve Hasan Pulur.