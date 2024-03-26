14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı

Florida Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner’ın sözlerine yer verildi;

“İnternet, çocuklarımız için yırtıcı hayvanların onları hedef aldığı ve tehlikeli sosyal medyanın daha yüksek oranlarda depresyona, kendine zarar vermeye ve hatta intihara yol açtığı karanlık bir sokak haline geldi” dedi.

Florida eyaletinde yasayla birlikte ‘14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı sahibi olması yasaklandı. Ebeveynlere, 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabına sahip olup olamayacaklarına karar verme yetkisi' verildi.