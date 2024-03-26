14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı

Florida Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner’ın sözlerine yer verildi;
“İnternet, çocuklarımız için yırtıcı hayvanların onları hedef aldığı ve tehlikeli sosyal medyanın daha yüksek oranlarda depresyona, kendine zarar vermeye ve hatta intihara yol açtığı karanlık bir sokak haline geldi” dedi.
Florida eyaletinde yasayla birlikte ‘14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı sahibi olması yasaklandı. Ebeveynlere, 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabına sahip olup olamayacaklarına karar verme yetkisi' verildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.