Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

Olay, Pazar günü saat 05.50’de Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’ndeki restoranın önünde meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobille tezgah kuran pazarcıların yanına gelerek "Buralarda içkili bir restoran varmış, nerede?" diye soran 2 kişi restoran önünde ateş açtı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırı düzenlenen işyeri ve çevresinde inceleme yaptı.Olay yerinde 6 boş kovan bulundu. Görgü tanığı bir pazarcı "Kırmızı bir otomobil geldi. Bana 'Burada müzikhol varmış' diye sordu. 'Şurası' dedim. Sonra gitti durdu, döndü, bir baktım peş peşe ateş edip kaçtılar. 2 kişiydiler biri önde diğeri yanında. Camlar yarı açık, filmliydi. Çocuk var diye korktuk" diye konuştu.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açılan ateş sırasında kapıda duran Muhammet Subaşı yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Subaşı (25) kurtarılamadı. Subaşı'nın cenazesi Muş'ta toprağa verildi. Muhammet Subaşı’na ateş ederek kaçan şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bro Amirliği ekipleriyle, Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.