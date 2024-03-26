- Asayiş

Liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Avcılar’daki bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

Liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki br lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

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26 Mar 2024 - 12:48 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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