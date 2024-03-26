Liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki br lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.