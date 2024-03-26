Liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki br lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.