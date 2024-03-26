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Francis Scott Key Köprüsü Çarpışma ile düştü

ABD’nin Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü, bugün bir konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü, o sırada köprüde bulunan araçların nehre düştüğü belirtildi. Baltimore Belediye Başkanı, kurtarma ve arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Francis Scott Key Köprüsü Çarpışma ile düştü mask
Francis Scott Key Köprüsü Çarpışma ile düştü
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Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bugün bir konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü. Çarpma sırasında köprü araç trafiğine açık ve bazı araçların suya düştüğü belirtildi. Yetkililer olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott, “Acil durum personeli olay yerinde olup, çalışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı.

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26 Mar 2024 - 12:31 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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