Francis Scott Key Köprüsü Çarpışma ile düştü

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bugün bir konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü. Çarpma sırasında köprü araç trafiğine açık ve bazı araçların suya düştüğü belirtildi. Yetkililer olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott, “Acil durum personeli olay yerinde olup, çalışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı.