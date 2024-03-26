Francis Scott Key Köprüsü Çarpışma ile düştü

Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, bugün bir konteyner gemisinin çarpması sonucu çöktü. Çarpma sırasında köprü araç trafiğine açık ve bazı araçların suya düştüğü belirtildi. Yetkililer olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott, “Acil durum personeli olay yerinde olup, çalışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.