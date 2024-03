Aras: "Hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmayacağım"

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu kez Seydikemer'deydi. Seydikemer’de kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla biraya geldi. Aras’a CHP Seydikemer Belediye Başkan adayı Özgür Can Büyükçoban da eşlik etti.

Aras, iftar programında yaptığı konuşmada, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmayacağı ifade etti. Belediye başkanı olması durumunda eşit ve adil olacağının sözünü veren Aras, "Mahalle mahalle gezdik. Allah'ın izniyle sizlerin takdiriyle göreve geldiğim zaman da bir kardeşiz, bir arkadaşınız olarak, her zaman yanınızda olacağım. Kapım sizlere sonuna kadar açık. Özgür Can kardeşime de sonuna kadar sahip çıkacağınızdan hiçbir zaman şüphem yoktur. Gençlerin önünü açalım. Bu partiyi gençleştireceğiz. Odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber önümüzdeki süreçte çok sıkı işler yapacağız. Hizmette eşit, adalette adil olacağız. Herkesle kucaklaşacağız. Beni çok tanımıyorsunuz ama önümüzdeki dönemde çok daha iyi tanıyacaksınız. Bizler mütevazı insanlarız. Babam da annem de çiftçi,esnaftır. Halk çocuğuyuz biz. Bizler hep beraberiz. Beraber aynı çorbayı kaşık sallayacağız. İnşallah derdimizi de tasamızı da sıkıntımızı da paylaşacağız" diye konuştu.

'DÜĞÜNÜMÜZDE, BAYRAMIMIZDA ŞENLİĞİMİZDE HEP BERABER OLACAĞIZ'

Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Düğünümüzde, bayramımızda şenliğimizde hep beraber olacağız. Ayrıca altyapısından suyuna, yolundan destek hizmetlerine, aydınlatmasına, kaldırımına benim üzerime düşen ne varsa her şeyi yapmaya hazırım. İhtiyaçlarınızı öğrendik. Kanalizasyon problemleri, su problemleri var. Onları da çözeceğiz. Özgür Can başkanla, ilçe başkanımla ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazırız. Seydikemer'i gerçekten de gönlümde ayrı yere koyacağım. Sizlere söz veriyorum."

SEYDİKEMER’DE MAHALLE ZİYARETLERİ YAPTI

Aras, iftar programının ardından Karadere, Kumluova ve Eşen mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalle buluşmalarında bölge halkının sorunlarını dinleyen Aras, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Muğla'ya hizmet etme şansı yakaladıklarını ifade eden Aras, bölgenin içme suyu sorununu çözeceğinin sözünü verdi. Mahalle buluşmalarında Aras’a CHP Seydikemer Belediye Başkan Adayı Özgür Can Büyükçoban, CHP Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır da eşlik etti.

'SU SORUNUNU ÇÖZMEK BOYNUMUN BORCU'

Mahalle buluşmalarında yaşamını, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemini ve hayata geçirdiği projeleri anlatan Aras, Muğla Belediye Başkan Adayı Aras bölgenin sorunları bildiklerini ve çözüm üreteceklerini söyledi.

Mahalle sakinlerine seslenen Aras, "Askeri liseyi birdim. Memleketime, vatanımın her köşesine hizmet ettim. Onurumla, gururumla, emekli oldum. Memlekete hizmet etmişiz belki kendi köyümüze de hizmet etme şansını yakalarız dedim. Beş senedir dediğim gibi Bodrum'da canla başla, salgınında, yangında, dertlerinde her türlü çalıştık. Çok da hizmet yaptık. Şimdi Muğla'mıza hizmet etme şansını yakaladık. Orada dört atık su arıtma tesisi yaptık. Çocuklarımız için uygun fiyatlı beş kreş yaptım. Öğretmenleri de orada işe aldık, çalıştırdık. Böyle yatırımlar yaptık. Huzurevi, kadın sığınma evi ve gençlerimize, çocuklarımıza kapalı spor salonu yaptık. Belediye tesisleri açtım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. Dedim ki Allah nasip etti. Gelecekmişiz. Seydikemer'i de tanıyacakmışız. Aynı ruhla yine bugün bu görevi yapmak için sizlerin karşısına çıktık. Bundan sonra da Bodrum'da ne yaptıysak, askerliğimde Sivas'ta, Urfa'da nasıl hizmet ettiysem, buranın her köşesine hizmet etmek için sizlerin huzurunda ant içiyorum. Belediyecilikte ne yapacağız? Su belediyenin asli görevidir. Suyu getirmek lazım. Bunca zamanı gelmemesi sıkıntı. 'Neden gelmedi' diye sorguluyoruz. Önceden sordum, 'Başkanım orada yeraltı suyu kullanılamıyor, her yer sera, tarımsal ilaçlama var yeraltı suları tehlikeli, halkımız kullanamıyor' dediler. Ne yapacaksınız o zaman? Dediler ki 'Saklıkent'ten bir proje vardı onu yapacağız.' Ne zaman yapacaksın? Arkadaşlar, izni almış bugün yarın proje ihaleye çıkıyormuş. Ben bunları öğrendim, geldim. Biz dersimizde çalışırız. Boş boş buraya gezmeye gelmedik. İhaleye çıkıyor, 9 ay içerisinde projesi bitiyor. Çünkü arkadaşlar şu yaşamsal haktır. İnsanın birinci hakkıdır. Bu proje bitince de buranın Boru Hattı'nın ihalesine çıkacağız. Yani bunları çözmek benim boynumun borcu. 500 litre/saniye su. Bu bölgenin içme kullanma suyuna yetecekmiş, arkadaşlarımdan öğrendiğim somut bilgiler bunlar. Göreve geldikten sonra bölgedeki su krizini çözmek için hemen harekete geçeceğim" ifadelerini kullandı.