10 milyon TL değerinde motor ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmasıyla yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çok sayıda otomobil motoru getirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma, Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir depoda yapılan aramada 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.