- Gündem

10 milyon TL değerinde motor ele geçirildi

Adana’da ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

10 milyon TL değerinde motor ele geçirildi mask
10 milyon TL değerinde motor ele geçirildi
Haber albümü için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmasıyla yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çok sayıda otomobil motoru getirildiği bilgisine ulaştı. Jandarma, Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir depoda yapılan aramada 10 milyon TL değerinde 96 otomobil motoru ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

# Otomobil, Motor, Kaçakçılık, Adana, bir, Operasyon, Jandarma, Kaçak

26 Mar 2024 - 12:27 DHA Adana- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL